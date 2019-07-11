معلومات صادمة عن انتحار شاب من"البدون" فى الكويت

11 يوليه 2019 - 01:07 م

كشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية تفاصيل انتحار شاب من المقيمين بصورة غير قانونية.

وبينت التحقيقات التى قامت بها السلطات الأمنية أن الشاب من مدمني المخدرات ومن أرباب السوابق وقد تم تسجيل قضايا في (12 تهمة) مصنفة قضايا جنح وجنايات متعلقة بالمخدرات والسلب بالقوة.

وقالت الداخلية في بيان لها: قال تعالى "وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا" صدق الله العظيم

التحقيقات التي قامت بها السلطات الأمنية المختصة أوضحت أن المذكور من مدمني المخدرات ومن أرباب السوابق وقد تم تسجيل قضايا في (12 تهمة) مصنفة قضايا جنح وجنايات متعلقة بالمخدرات والسلب بالقوة وتم اتهامه في (12) من قضايا الجنح والجنايات مخدرات وسلب بالقوة.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم ضبطه بتاريخ 11/5/2019 من قبل الأمن العام بتهمة حيازة مواد مخدرة وتمت إحالته إلى الرعاية اللاحقة، وأودع بحكم قضائي في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لمدة سنة، وتم وضعه أيضًا تحت الاختبار القضائي لفترات متفرقة، كما أقدم على الشروع في الانتحار في منطقة الاندلس بتاريخ 7/6/2019 ثم تكررت المحاولة بتاريخ 7/7/2019 بمنطقة سعد العبد الله.

وألمحت الادارة إلى ورود بلاغات إلى عمليات وزارة الداخلية عن محاولة المذكور الانتحار عدة مرات.

وأبرزت الإدارة أن التقرير المخبري للأدلة الجنائية تضمن أن المذكور وافته المنية نتيجة إسفكسيا الشنق حيث أقدم على الانتحار وأنه كان حسب تقرير الطب الشرعي متعاطياً للمؤثرات العقلية (مادة الشبو) وهي مادة مدرجة ضمن جدول المؤثرات العقلية، وقد تم تسجيل قضية رقم 56 / 2019 جنايات سعد العبدالله (انتحار).



