الوزراء تكشف حقيقة خفض نصيب الفرد من الخبز لـ 3 أرغفة

11 يوليه 2019 - 01:07 م

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا رد فيه على الشائعات التي طالت منظومة الخبر بالوزارة.

وأكد البيان أن ما يتردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تخفيض وزارة التموين لحصة المواطن اليومية من الخبز لتكون 3 أرغفة بدلاً من 5 أرغفة، عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأضاف المركز في بيان، الخميس، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يومياً بدلاً من 5 أرغفة، وأن حصة الفرد من الخبز كما هي تماماً دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد وبمعدل 150 رغيفاً شهريًا، مُشددةً على أن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).