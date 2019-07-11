رسالة توبيخ من رئيسة النواب الأمريكي.. لن تتخيل السبب

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متابعات-علا خطاب

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شنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، هجومًا شرسًا على أعضاء الحزب الديمقراطي من التقدميين، الذين ينشرون مظالمهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقدت في اجتماع مغلق، أمس الأربعاء، ذلك الموقف، ودعت إلى معالجة المشاكل داخل الحزب على انفراد بدلاً من الإثارة على تويتر.

تجاهل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل سؤالاً من شبكة "إن بي سي"، حول أجداده العظماء، هل كانوا...زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: هذا ما يجعلني أنا وأوباما بمعسكر واحد! أمريكا

وذكرت صحيفة بوليتيكو التي تصدر في واشنطن، أن بيلوسي خاطبت الديمقراطيين قائلة: "مرة أخرى نقول إذا لك شكوى، تعال وناقشها معي".

بحسب مصدر حضر الاجتماع في الغرفة المغلقة، فقد طلبت بيلوسي ألا يغرد أحد الأعضاء عن زملائه الآخرين، وأن تمضي الأمور على هذا النهج.

وقد حاول عدد من الأعضاء تفسير الأمر باتجاه قضايا عديدة جرت في الأسابيع الماضية أمام الملأ، لكنّ متحدثاً باسم بيلوسي قال: "إن كلامها يتعلق باستخدام تويتر بشكل عام وليس موجهاً لأي فرد".


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