الحكومة تحسم الجدل حول سعر تذاكر القطارات

11 يوليه 2019 - 12:43 م

حسم مجلس الوزراء الجدل حول الشائعات التي خرجت عن زيادة أسعار تذاكر القطارات بعد ارتفاع سعر البنزين.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة النقل، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود، وأن هيئة السكك الحديدية ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم فى تشغيل جرارات القطارات، دون أى أعباء على الركاب، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مرتادى هذا المرفق الحيوى الهام