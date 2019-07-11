بالخيار والفقوس.. عامر يهاجم "أبو ريدة" و"عبد الغني"

11 يوليه 2019 - 12:21 م

هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك عقب الخروج الأفريقي المهين.

وقال في تغريدة له بـ"توتير": "مهندس دمار كرة القدم في مصر هو هاني أبو ريدة الذي أدار اتحاد الكرة لمصلحته وبالخيار والفقوس".

وتابع عامر: "يتحكم ريدة في الجمعية العمومية من خلال العبات والعطايا للأندية الصغيرة ومراكز الشباب وترك الأندية لأحمد مجاهد ومجدي عبد الغني ينهشوا فيها".

وخرج المنتخب المصري من البطولة الأفريقية علي يد منتخب جنوب أفريقيا، وذالك بعد الهزيمة بهدف مقابل لا شىء، وسط حديث عن فساد داخل المنظومة اتحاد الكرة طالت الكثير من المسئولين علي رأسهم هاني أبو ريدة ومجدي عبد الغني.