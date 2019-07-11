مشاجرة عنيفة بين زوجين مصريين فى شوارع الكويت

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وكالات أحمد الشربينى

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مشاجرة

خلافات اسرية

ضرب الزوجة

زوجين مصريين

نشبت مشاجرة عنيفة بين زوجين مصريين مقيمين فى الكويت، وتطورت الخلافات بينهما إلى الضرب والسباب من داخل شقتهما إلى الشارع أمام مرأى ومسمع من المواطنين، وأطلق كل منهما الشتائم على شريك حياته بأسلوب خادش للحياء، وأخذ كل منهما يعاير الآخر على مرأى ومسمع من المارة الذين تجمعوا في المكان.

وبحسب مصدر أمنى فإن الزوجين حصل بينهما خلاف أسري تطوّر إلى تبادل ضرب داخل مسكنهما، إلا أن الأمر لم يقتصر على ما حصل خلف الكواليس، إذ خرجت الزوجة تصرخ في الشارع ولحق بها زوجها وتبادلا الضرب على مرأى ومسمع المتطفلين الذين تجمهروا حولهما.

وأفاد مصدر أمني بأن "رجال الأمن انتقلوا إلى الموقع بعد ورود بلاغ حول المشاجرة فألقوا القبض على الزوجين اللذين رفضا فضّ النزاع إلا بعد تدخل القوّة الأمنية، واقتيدا إلى المخفر المختص، وسُجّلت بحقهما قضية تبادل ضرب وسب وقذف وتهديد، وادعى كل منهما أن الآخر بدأ بالمشاجرة بينما قال الزوج إن شريكة حياته قامت بضربه بعصا على رأسه الأمر الذي أغضبه، وعلى وقع ذلك تمت إحالتهما إلى التحقيق للوقوف على ملابسات الهوشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".


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