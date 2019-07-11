"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

11 يوليه 2019 - 11:01 ص

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، انخفاض معدل التضخم لأقل من 9%، وهذا أقل معدل للتضخم خلال الأربع سنوات الماضية، وهذا ما أكدت عليه الكثير من الوكالات الاقتصادية العالمية.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن وزارة التموين أكدت أن أسعار السلع لن تشهد أي زيادة بسبب رفع أسعار المحروقات، وهذا يرجع إلى وجود مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية، يكفي لمدة تقارب الـ6 شهور.



ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك انخفاضًا في أسعار الدولار الفترة الحالية، وهذا من شأنه أن ينعكس على أسعار السلع بشكل ملحوظ الفترة المقبلة.

