شاب يخطب فتاة ظهرت فى فض الاعتصام

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أقدم شاب سوداني يدعى "علي الطاهر"، مقيم بالخرطوم، من ولاية الجزيرة، على خطبة فتاة ظهرت في اعتصام السودان أمام مقر القيادة العامة.

وتقدم الشاب خلال لايف على فيس بوك أمس الأربعاء بطلب يد الفتاة التي ظهرت في ثبات أثناء فض الاعتصام أمام مقر الجيش السوداني بالخرطوم في يونيو الماضي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "كوش نيوز" قال الطاهر إنه يطلب يد هذه الفتاة الشجاعة اليوم قبل بكرة التي ظهرت بمقطع فيديو محاطة بعساكر وهي ثابتة، لأنها مدرسة وفخر وعزة تستاهل أن تكون أم أولادي، لأنها لم تخف ولم ترتعب وهي تتكلم بأنها ناضلت من أجل وطنها، طالباً المساعدة في التواصل معها".

وتفاعل عدد من النشطاء بمواقع التواصل لأجل مساعدته في هذا الزواج، حيث علق حساب أبوتسنيم قائلا : " اقسم بالله الشيلة حقتك عندي يا عريس بس تتزوج البنت دي ياخي لو ما معرس انا كنت بتزوج منها وبالتوفيق…اتواصل خاص معاي".

كما انهالت التبرعات والهدايا على الشاب في حال زواجه منها، والتزم عدد من المعلقين بهدايا قيمة وجميع ما يطلب في حال إتمام الزواج.

وقد تداول ناشطون سودانيون جملة من التسجيلات المصورة لفض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي، وذلك عقب عودة خدمة الإنترنت إلى البلاد الثلاثاء الماضي وفق قرار قضائي.


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