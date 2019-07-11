  • الخميس 11 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:24 ص
بحث متقدم
جنسية

بالأسماء.. إسقاط الجنسية عن 22 مصريا

المستشار نادر سعد

"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

صورة من فض الاعتصام

شاب يخطب فتاة ظهرت فى فض الاعتصام

إمام كفيف

شاهد.. كفيف لم يتخلف عن الأذان لمدة 40 عامًا

باتريك مبارك

ممثل عربي يسيء للنبي "محمد" وينصر "داعش"

كاس العالم

"كاف" يكشف نظاما جديدا لتصفيات مونديال 2022

هنيدي

"هنيدي" يوجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ"

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي لـ الإخوان: "الله يكسفكوا كسفتونا"

عمر الشريف

فيديو نادر لـ عمر الشريف يكشف عن دعوته لفتاة سرًا لغرفته

الإعلامي تامر أمين

فيديو.. تامر أمين يحرج ضيفته بتحدٍ صادم

ممثل عربي يسيء للنبي "محمد" وينصر "داعش"

الصفحة الأخيرة

باتريك مبارك
باتريك مبارك

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رسالة قاسية من الباز لـ"محمد صلاح"

#

بمبلغ خيالي.. ممثل تركي يفتتح متجر ملابس في بلد عربي

#

فيديو.. أزهري: يا ليتنا بأخلاق كفار قريش!

#

لاعب مسيحي في الدوري الإسرائيلي يحمل اسم «محمد»

أثار تصريحات الممثل اللبناني، باتريك مبارك، حالة من الغضب في الأوساط الفنية والعربية، حيث هاجم عبر تسجيلات مسربة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس اللبناني ميشال عون والأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، موجهاً كلاماً مهيناً في حق النبي محمد.

وقال "باتريك" في التسريبات، إنه  ضد حسن نصرالله وميشال للموت، وحال طُلب حمل السلاح إن اندلعت حرب ما، سأكون أول مَن يحمل السلاح في وجه نصرالله وعون، ولست خائفًا من الموت، بل هو يخافني لأنني في هذه الطريقة أكون قد حققت حلمي وقتلت شخصًا دمّر الشعب وأعاده إلى 1400 هجرية".

ولفت إلى أنّه "لن يحمل السلاح في وجه داعش، لأنّ هذا هو دينه وعقيدته، المسلم هو داعشي والداعشي يطبّق تعاليم القرآن"، موجهاً كلاماً مهيناً في حق النبي محمد.

وكان النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان أمر بتوقيف الممثل باتريك مبارك  بعد التحقيق معه من قسم المباحث الجنائية .

وكان قسم المباحث الجنائية استدعى مبارك في ضوء الإخبار الذي تقدمت به المحامية مي الخنسا بـ"بجرائم التهديد والتعرض للسلم الأهلي والإساءة إلى النبي محمد والمسلمين كافة ".

وبدوره، رد نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي على كلام مبارك في لهجة حازمة، حيث قال "المضمون يسيء إلى كل المفاهيم الأخلاقية والاجتماعية والسلوكية والمواطنة. هذا الممثل قد يكون تلقّى المال لخلق بلبلة في البلد"، لافتاً إلى أنه "مطرود منذ 25 عاماً من نقابة الممثلين ومنبوذ من جميع النقابات في لبنان، وهو دخيل على الجسم الفني بأدائه ونفسيته وعلاقته مع الزملاء".

وتابع: "أصبح كل شخص يتّخذ مواقع التواصل الاجتماعي صرحاً له، ويدّعي الفهم والمعرفة وهو بعيد من كل هذه الصفات"، مضيفاً أنّ "مبارك من كلامه يريد أن يحقق الشهرة من خلال تسريب كلامه، وصولاً إلى التحليل بالقرآن والحديث عن النبي محمد، هذا ليس من أخلاقياتنا وعاداتنا. هذه فتنة تشتعل كالنار في الهشيم، وهو يريد خلق هذا الشرخ حتى يحقّق نوعاً من البروباغندا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» كرة ذهبية لـ"ميسى" من صنع أطفال موزمبيق
» دراسة: عصائر الفاكهة تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان
» هدية روسية لأمير سعودي.. تعرف عليها
» سبب كارثى وراء عودة حاملة طائرات بريطانية لموقعها
» إصابة 18 شخصًا فى اصطادم أتوبيس بحاجز خرسانى
» صور صادمة لـ"كيم" في احتفال رسمي
» سقوط أكبر محتال لخطف القاصرات
» المحكمة تغرم لاعبًا إسبانيًا شهيرًا
» "بإطلالة فاضحة".. ابنة مخرج شهير تشعل إنستجرام
» فنانة شهيرة: حزينة عليكي يا مصر
» لأول مرة أبو تريكة يسخر من لاعب بنكتة لاذعة .. فمن هو؟

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة