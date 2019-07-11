"كاف" يكشف نظاما جديدا لتصفيات مونديال 2022

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن نظام جديد لتصفيات كأس العالم 2022، حيث تتنافس منتخبات القارة على 5 مقاعد في المونديال الأخير الذي سيشهد مشاركة 32 منتخبا.

واختار "الكاف" العودة إلى نفس نظام التأهل إلى بطولة كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وجاءت مراحل التصفيات كما يلي:

المرحلة التمهيدية: تتواجه خلالها المنتخبات الـ28 الأقل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن يتأهل 14 منتخبًا إلى المرحلة الثانية.

مرحلة المجموعات: تنضم المنتخبات الـ14 المتأهلة من الدور التمهيدي، إلى 26 منتخبًا لم تشارك في المرحلة الأولى، ليكون المجموع 40 منتخبًا يتم تقسيمها على 10 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المنتخب الأول في كل مجموعة إلى المرحلة الختامية.

المرحلة الختامية: تقسم المنتخبات العشر على مستويين، حسب تصنيف "الفيفا"، وتجرى قرعة بينها لتحديد المواجهات الخمس الختامية، التي ستقام بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل المنتخب الفائز في مجموع المباراتين إلى نهائيات كأس العالم 2022.


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