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سقوط أكبر محتال لخطف القاصرات

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عمرو محمد-متابعات

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ذكرت قوات الأمن العراقية، أنها تمكنت من توقيف "أشهر محتال" في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد سنوات من استغلاله عشرات الضحايا من خلال رمي نفسه في الشارع وزعمه تعرضه لوعكة صحية للإيقاع بضحاياه.

وذكر القوات في بيان لها: أنها "ألقت القبض على "محتال الجسر" الشهير الذي يدعي المرض ويرمي نفسه أمام السيارات المارة مدعياً دهسه"، مشيراً إلى أنّ "عملية إلقاء القبض تمت بعد الحصول على الموافقات القضائية".

وأضاف البيان أنّ "هذا الشخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقرب من ملعب الشعب مدعياً بأنّه بحالة مرض، ويقوم أيضاً برمي نفسه أمام السيارات المارة" حيث يدعي تسبب السائق الضحية بتعرضه لحادث دهس ويقوم "بابتزازهم عشائرياً".

ويستخدم "المحتال" هذه الحيلة لكسب عطف الناس الذين ينقلونه إلى المستشفى، وعند وصولهم إلى هناك يتّهمهم بمحاولة خطفه ولا يتركهم إلا بعد أن يدفعوا له مبالغ قد تصل لآلاف الدولارات، وفق بعض المصادر.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة للمحتال وحذرت من الوقوع فريسة لخداعه.


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