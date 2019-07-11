رضا عبد العال يواصل تنبؤاته: هذا المنتخب سيفوز بـ"الكان

11 يوليه 2019 - 10:12 ص

واصل الكابتن رضا عبد العال توقعاته تنبؤاته في عالم الساحرة المستديرة، حيث توقع بطل كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.





وقال عبد العال خلال برنامج القاهرة اليوم:”أنا بقولك يافنان أن الجزائر هي من تستحق الفوز بالبطولة هذا العام، لأنه فريق منظم وقوي، متوقعا فوز محاربي الصحراء بالكان”.





وأوضح عبدالعال أن بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام بها مفاجآت لم تشهدها الكان من قبل.



