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الإعلامي تامر أمين

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فيديو.. تامر أمين يحرج ضيفته بتحدٍ صادم

الحياة السياسية

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

إيمان هاني

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أحرج الإعلامي تامر أمين، ضيفته اللاعبة فاطمة هجرس بطلة منتخب مصر لرياضة "الترايثلون"، في لعبة "الريست"، على الهواء.

ودخل الإعلامي وضيفته في تحد قاس على الهواء من خلال لعبة الريست وفاز الإعلامى على ضيفته في التحدى".

وشرحت بطلة منتخب مصر، خلال حوار ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، رياضة "الترايثلون"، قائلة: " لعبة تضم 3 ألعاب مع بعض، في لعبة واحدة، تبدأ بممارسة السباحة ثم ركوب الدراجات ثم الجري بالترتيب، وأصغر مسافة للسباحة 400 متر، 10 كيلو سير بالدراجات، و5 كيلو جرى.

وأضافت أن إقامة مثل هذه المباريات تقام في الأماكن المفتوحة، وهي رياضة تحدٍ، وهناك مسافات أطول للسباحة، والسير بالدراجات والجرى. شاهد الفيديو..

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