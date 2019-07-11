جسر جوى للجزائر لنقل المشجعين للسويس

11 يوليه 2019 - 09:58 ص

أعلنت السلطات الجزائرية، عن بدء تسيير رحلات جوية خاصة، لنقل مشجعي منتخبها في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، وشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بيانًا رسميًا بهذا الخصوص.

ولفت بيان الخطوط الجوية، إلى أنه سيتم نقل 450 مشجعًا في رحلات مباشرة إلى مدينة السويس (شمال شرقي مصر).

وبحسب البيان، فإن سعر الرحلة الذي حدد بـ 35 ألف دينار أي ما يعادل 300 دولار، يتضمن أيضًا تذكرة حضور المباراة، والنقل من المطار إلى الملعب وبالعكس.

وكشف الناطق باسم الخطوط الجوية أمين أندلسي، عن اتخاذ قرار بإضافة رحلتين جويتين نحو السويس ستقلان 400 مشجع.

من جهتها، ذكرت وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم نقل 700 مشجع إضافي عبر طائرتين لشركة "طيران الطاسيلي"، فرع سوناطراك الحكومية إلى السويس.

ووفق البيان نفسه، سيتم نقل ما مجمله 1150 مشجعًا، بين شركتي الخطوط الجوية الجزائرية، و"طيران الطاسيلي".

وسيواجه "الخضر" في مباراتهم منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج) مساء اليوم ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة.