إيدى كوهين ينسحب من مناظرة بسبب شتم "بن سلمان"

11 يوليه 2019 - 09:53 ص

انسحب المحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين من مناظرة تليفزيونية احتجاجًا على هجوم لفظى طال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من الضيف المقابل.

جاء ذلك خلال مناظرة يومية على شاشة “i24newes ”، مع الضيف الدكتور حسن مرهج، خبير شئون الشرق الأوسط الذي تطاول لفظيًا على العاهل السعودي، ما دفع إيدي كوهين للانسحاب، معتبرًا شتـم الملك السعودي خطا أحمر.

وتناولت المناظرة موضوع فرض الولايات المتحدة عقـوبات على نواب من حزب الله اللبناني، حيث رفض كوهين الشتائم التي وجهت لخادم الحرمين الشريفين من قبل الضيف الآخر. كما اعتبر أن مواقف ملك السعودية والبحرين وحكام الإمارات تمثل الإسلام الحقيقي، وأنهم لا يمارسون سياسة ضد مصالح بلادهم.

وكان الكاتب السعودي محمد آل الشيخ كتب على حسابه على «تويتر»: «لو ضربت “إسرائيل” إيران في عقر دارها ونشبت حرب بينهما، سأقف مع “إسرائيل” بعقلي ووجداني، فعدونا الأول هو إيران لا إسرائيل، ويجب أن يعرف عرب الشمال هذه الحقيقة».

ودخل الكاتب الصهيوني إيدي كوهين على الخط معيداً تغريدة آل الشيخ، مناصراً له ومشيداً بما كتبه، حيث غرد كوهين على حسابه على «تويتر قائلاً: «حفظ الله آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه هي الأصالة التميمية الحمراء المعهودة في نجد العزيزة، شكرًا لك أيها الكاتب الألمعي محمد آل الشيخ، نحن وأنتم في الخندق نفسه كلنا». ولم ينس كوهين أن يضع في نهاية تغريدته أعلام السعودية والاحتلال الإسرائيلي وأمريكا معاً.

وكان زعم الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين، أن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي السعودي رافقت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوق الأجواء السعودية أثناء رحلته إلى سلطنة عمان.

وأوضح “كوهين” في تغريدة له على حسابه بتويتر أن 4 طائرات إف15 تابعة لسلاح الجو الملكي رافقت طائرات نتنياهو لحمايتها حتى غادرت الأجواء السعودية.