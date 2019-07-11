» "بإطلالة فاضحة".. ابنة مخرج شهير تشعل إنستجرام

أثارت ابنة المخرج السوري، بسام الملا، شمس الملا، ونجمة مسلسل "باب الحارة" السوري، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الجريئة.

ونشرت شمس على حسابها في موقع "إنستحرام" عبر خاصية "ستوري"، مقاطع مصورة خلال وجودها في إحدى السهرات الصاخبة ورقصها مع صديق.

وأطلت الملا بـ"توب" مكشوفة الصدر وقصيرة باللون الأزرق السماوي.

وتعرّضت الممثلة السورية لموجة كبيرة من الانتقادات. وأشار بعض المتابعين إلى أنها تخطت الحدود بجرأة ملابسها.

يشار الى الملّا ضم ابنته الى صفوف نجوم العمل "باب الحارة" في الجزء التاسع، حيث أدّت دور "صفا" الفتاة التي تلجأ الى "حارة الصبع" هاربة من الفرنسيين، بعد ان قتلت جنوداً منهم انتقاماً لوالديها. وتدخل الحارة متنكرة بملابس الرجال.



