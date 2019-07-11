بالأرقام.. إحصائية صادمة عن تجنيد الحوثيين للأطفال

11 يوليه 2019 - 09:51 ص

قال محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني، إن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل منذ اندلاع الحرب، لاستخدامهم كوقود لها في معاركها.

وأوضح "عسكر"، أن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل للقتال في صفوفها وزجت بهؤلاء الأطفال إلى خطوط المواجهات والنقاط العسكرية داخل المحافظات التي تسيطر عليها.

وتابع: الميليشيات تمنع الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم، وتأخذهم إلى جبهات القتال من دون تدريب وتأهيل، وهذا الوضع سيمثل قنبلة موقوتة.