بعد انتزاع قلبه.. رفات "رجل نابليون" أسفل قاعة رقص

11 يوليه 2019 - 09:39 ص

قال علماء آثار إنهم عثروا على رفات أحد جنرالات الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت المقربين، والذي دفنت رفاته أسفل قاعة رقص.

يأتي هذا بعد مرور، أكثر من 200 عام من وفاته متأثرًا بإصابات، لحقت به في حروبه ضد روسيا.

وتوفي الجنرال شارل إتيان جودان، المنقوش اسمه على قوس النصر في باريس عن 44 عامًا يوم 22 أغسطس عام 1812، بعد إصابته بطلقة مدفع خلال غزو نابليون للأراضي الروسية.

وكان نابليون يعرف جودان ويحترمه، وبعد وفاته تم انتزاع قلبه ونقله إلى باريس، حيث وضع في كنيسة صغيرة في مقبرة "بير لاشيز" في باريس.

كما يوجد تمثال نصفي لجودان في قصر "فرساي"، بالإضافة إلى شارع في باريس يحمل ذات الاسم.

ويعتقد فريق من الأثريين الفرنسيين والروس أنهم اكتشفوا ما يعتقد أنّه رفات جودا المفقود، وذلك خلال تنقيب في مدينة سمولينسك، التي تبعد 400 كلم غربي موسكو.

وبحسب علماء الآثار فإن الآثار الموجودة على الرفات الذي عثروا عليه في نعش تتوافق مع الإصابات التي تعرض لها جودان، وأنهم يعتقدون بدرجة عالية من الاحتمال أنهم عثروا على ذلك النبيل الذي شارك في حروب الثورة الفرنسية.