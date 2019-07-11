أسامة كمال عن حريق كنائس القبة: "استنوا حرايق تانية كتير"

11 يوليه 2019 - 09:38 ص

علق الإعلامي أسامة كمال، على حادث حريق كنائس بمنطقة حدائق القبة، قائلاً: "حادث مؤسف، ويوجع القلب".



وأضاف كمال، في برنامجه "مساء دي إم سي"، المذاع عبر شاشة قناة "دي إم سي": "الأسبوع اللي فات قولنا مع ضيوفنا كلام كتير عن الحماية المدنية وإزاى أحنا فى فترة حر شديد وتكييفات دايرة وأزاى بتحصل حرايق فى الأسواق وأماكن تانية وإزاى كل مكان لازم يراجع منظومة الأطفاء ولو معندوش يركب".



وتابع كمال: "الفجر قبل ما ننام كان قدامنا حادث مؤسف استمر ساعات لحد ما النار كلت كل حاجة، لكن الحمد لله مفيش خساير بشرية يمكن لأنه بدأ قرب نص الليل والناس كانت لسه صاحية فخرجوا من المكان، لكن المكان نفسه انتهى".



وواصل حديثه قائلا: "الخلاصة كنا بنكلم نفسنا لما عملنا حلقة طويلة عريضة نقول للناس أرجوكم راجعوا نظام الأمان والإطفاء فى الأماكن العامة والخاصة، لكن الحمد لله مفيش فايدة واستنوا حرايق تانية كتير بسبب الإهمال، مستكملا: "جهات التحقيق شغالة لكشف أسباب الحريق ".

