أعلى سعر صرف للدولار

سارة أشرف
استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك، وسجّلت العملة الخضراء 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع في البنك المركزي.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع، وبنك مصر 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية 16.55 للشراء ونحو 16.65 جنيه للبيع.
البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك الكويت الوطني NBK 16.58 16.68
بنك التنمية الصناعية 16.57 16.67
بنك مصر 16.57 16.67
البنك المصرى الخليجى 16.57 16.67
المصرف المتحد 16.57 16.67
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.57 16.67
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.57 16.67
كريدى أجريكول 16.57 16.67
بنك البركة 16.57 16.67
بنك قناة السويس 16.57 16.67
بنك عودة 16.57 16.67
البنك الأهلي المصري 16.57 16.67
بنك المشرق 16.57 16.67
اتش اس بى سى HSBC 16.57 16.67
البنك العربي الأفريقي الدولى 16.56 16.66
بنك بلوم 16.56 16.66
بنك التعمير والإسكان 16.56 16.66
البنك الأهلى اليونانى 16.56 16.66
البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.56 16.66
البنك المركزى المصرى 16.55 16.68
البنك التجاري الدولي (CIB) 16.55 16.65
بنك الإستثمار العربي AIB 16.55 16.65
بنك الإسكندرية 16.55 16.65
بنك مصر إيران التنمية 16.55 16.65
المصرف العربى الدولى 16.55 16.65
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