» عمرو أديب يرد غيبة والده بسبب حديث فنان شهير عنه

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عمرو أديب
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عمرو أديب

رد الإعلامي عمرو أديب على الفنان نبيل الحلفاوي بعدما ذكر الأخير "والد أديب" باعتباره من أساتذته.

وقال "الحلفاوي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "إلى أساتذتي وأصدقائي..سعدأردش/حمدي غيث/محمود مرسي/أسامة عكاشة/عبدالله غيث/إبراهيم الصحن/يحيى العلمي/سيد حجاب/سيد خميس/نور الشريف/محمد وفيق/محمودعبدالعزيز/مدحت السباعي/عبدالحي أديب/سامي السلاموني.. والأعزاء الحاضرون الغائبون..والقائمة تطول..كم هي فقيرة دنياي بعدكم. وكم هي موحشة".

و رد أديب قائلا: ": "كان أبويا الله يرحمه بيحبك وبيحترمك يا أستاذ نبيل وكان دايما يقول بلبل ممثل محترم ومثقف جدًا وبعد ما مات بسنين لسه بلبل من أكثر الفنانين ثقافة واحترام وأهلاوي زي بيت أديب كله ماعدا أخوك عمرو. شكرًا لكونك فاكر أساتذتك وتحترم دورهم وربنا يخليك مثال وقدوه للشباب اللي جاي".

بدوره رد الحلفاوي كاتبًا: "تسلم يا حبيبي.. كان من أجمل الناس وأكرمهم وألطفهم معشرا محبا للحياة ولكل من حوله. رحمه الله بقدر صفاء نفسه وبقدر إبداعاته التي أمتعنا بها و بتلاميذه الذي لم يبخل عليهم بخبرته".

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