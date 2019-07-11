» فنانة شهيرة: زوجي كان يضربني بشكل يومي

11 يوليه 2019 - 07:20 ص

كشفت المطربة السورية رويدا عطية أنها تعرضت للعنف الأسري ، مؤكدة أن زوجها السابق كان يضربها بشكل يومي.



وقالت "رويدا" في تصريحات تلفزيونية إنها تزوجت بسن الـ17 من شخص يكبرها بـ20 سنة رغما عن أسرتها ، مشيرة إلى أن زوجها بدأ في ضربها .



وأضافت: "خجلت أن أحكي لأهلي ما أتعرض له وبخاصة بعدما تحول ضربي إلى شيء عادي و روتين يومي".



وتابعت: "بعد مشاركتي في برنامج "سوبر ستار" طلبت الطلاق من زوجي وكان الجميع مندهشا من هذا الأمر ، لكنهم لم يكونوا يعلمون ما أتعرض له .. لقد أجبرني زوجي على الدخول لبرنامج سوبر ستار ليستغلني ويستغل صوتي".



