» فجر السعيد تتعرض لموقف صادم .. وجمهورها يحرجها بشدة

11 يوليه 2019 - 07:09 ص

تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لموقف صادم بعدما تخلى جمهورها عنها أمام الجميع.



واندلعت أزمة في دولة الكويت بسبب انتحار شخص من الذين يعانون من ظاهرة "انعدام الجنسية" أو "البدون" .



وحضر عزاءه الكثير من قيادات الكويت تضامنا مع الحادثة التي هزت الرأي العام الكويتي.



واتخذت "فجر" موقفا مثيرًا للجدل حيث ألقت باللوم على "المنتحر" ، وطرحت ترتيب حلقة ضمن برنامجها للهجوم عليه وعلى المتضامنين معه.



و طرحت "فجر" عبر صفحتها بـ"تويتر" سؤالا على جمهورها جاء نصه كالتالي: "هل تؤيدون أن أخرج بحلقة اسثنائية على سكوب للحديث عن المؤامرة الجديدة والمنتحر الذي أصبح بطل بنظر البعض ؟".



ولكن الرد جاء مزلزلا من الجمهور ، وذلك بعدما جاءت النتيجة بنسبة "64%" بلا مقابل 36 % بنعم " في رفض واضح للحلقة من قبل الجمهور.