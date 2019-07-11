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فجر السعيد تتعرض لموقف صادم .. وجمهورها يحرجها بشدة

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فجر السعيد: الملكة أحلام خط أحمر
فجر السعيد: الملكة أحلام خط أحمر

أحمد عادل شعبان

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فجر السعيد

تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد لموقف صادم بعدما تخلى جمهورها عنها أمام الجميع.

واندلعت أزمة في دولة الكويت بسبب انتحار شخص من الذين يعانون من ظاهرة "انعدام الجنسية" أو "البدون" .

وحضر عزاءه الكثير من قيادات الكويت تضامنا مع الحادثة التي هزت الرأي العام الكويتي.

واتخذت "فجر" موقفا مثيرًا للجدل حيث ألقت باللوم على "المنتحر" ، وطرحت ترتيب حلقة ضمن برنامجها للهجوم عليه وعلى المتضامنين معه.

و طرحت "فجر" عبر صفحتها بـ"تويتر" سؤالا على جمهورها جاء نصه كالتالي: "هل تؤيدون أن أخرج بحلقة اسثنائية على سكوب للحديث عن المؤامرة الجديدة والمنتحر الذي أصبح بطل بنظر البعض ؟".

ولكن الرد جاء مزلزلا من الجمهور ، وذلك بعدما جاءت النتيجة بنسبة "64%" بلا مقابل 36 % بنعم " في رفض واضح للحلقة من قبل الجمهور.

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