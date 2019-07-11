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رد "ماني" المزلزل على الساحر الذي هدد بقتله يجتاح "فيس بوك"

الرياضة

ماني
ماني

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ساديو ماني

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ردًا ناريا لساديو ماني - نجم المنتخب السنغالي - على الساحر البنيني الذي هدده بالقتل في حال لعب مباراة فريقه أمام "بنين".

وقال ساحر "بنيني" في تصريحات قبل المباراة : "قمت بعمل سحر لماني .. لم لعب ضد منتخبنا فسوف يصاب بسكتة قلبية ويموت".

و رد "ماني" على كلام الساحر قائلا: "نشأت على يقين بأن الموت بيد الله فقط ، وأؤمن بأن أعمار البشر لا تقدم ولا تؤخر ، وسأشارك في لقاء الليلة ، وإذا رحلت فسيكون هذا الساحر وسيلة فقط ، فلا تنخدعوا".

وفازت السنغال على بنين وتأهلت وساهم ماني في فوز منتخب بلاده بالكثير من الفرص.

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