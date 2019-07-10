بعد اغتصابها يلقيها من الدور الثاني

اتهمت امرأة أمريكية، رجلا، باغتصابها وإلقائها من شرفة في الطابق الثاني أثناء قضاء عطلة في جمهورية الدومينيكان.

وقالت السيدة المجني عليها إنها قابلت شخصين -رجل وامرأة- في الفندق الذي تقيم به، وقاما بالحديث معها بشكل ودي، منوهة أنها شعرت بالارتباك وحاولت المغادرة، لكن الشخصين أخذاها إلى غرفة وشرعا في اغتصابها.

وأضافت أن استسلامها لهما لم يكن بإرداتها ولكن غصبا عنها، معتقدة أنها قد تم تخديرها من قبلهما.

وقد تم استدعاء السلطات إلى مكان الحادث بعد أن رأى شهود عيان المرأة تسقط من شرفة من الطابق الثاني من الفندق.