» البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، غدا الخميس، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.25 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.75 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.