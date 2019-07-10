» القبض على فريق رياضي مزيف حاول السفر للخارج

تجرى أجهزة الأمن بقطاع الجريمة المنظمة، تحقيقات موسعة مع أعضاء فريق "التايكونجتسو" المزيف قبل سفرهم خارج البلاد في بعثة للمشاركة في بطولة الاتحاد العربى للتايكونجتسو على خلاف الحقيقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن مدربين رياضيين وصاحبي مكتب استيراد ورحلات من محافظة الشرقية كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في استقطاب الشباب وتهريبهم إلى الدول العربية بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحقيقات، إن 11 مهاجرا غير شرعي تقدموا بأوراقهم للسفر إلى إحدى الدول العربية رفقة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية تم ضبطهم، بزعم كونهم أعضاء فريق رياضي مشترك في إحدى البطولات العربية المقامة بإحدى الدول العربية، بموجب مستندات نُسبت خلافًا للحقيقة لأحد الاتحادات الرياضية.

وأكدت التحقيقات أن مدربي الرياضة على دراية بمجال الرياضة والآخرين صاحبي مكتب استيراد ورحلات في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج وأنهم حصلوا على مبالغ مالية من ضحاياهم تراوحت بين أربعين إلى خمسين ألف جنيه عن كل شخص مقابل تهريبهم إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء القاهرة الجوى بموجب المستندات المزورة بعد إنهائها من إحدى السفارات.

وعقب انتهاء خطتهم توجه المسافرون كونهم أعضاء فريق رياضى إلى مطار القاهرة، وأثناء إنهاء الإجراءات تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبطهم جميعا وتم اقتيادهم إلى جهات التحقيقات.

وفي ذات السياق تشكلت مجموعة العمل من قطاعات الأمن العام والأمن الوطنى والجريمة المنظمة ومديريات الأمن وتمكنوا من ضبط 4 أشخاص - أعضاء العصابة - مدربي رياضة وصاحب مكتب استيراد وصاحب مكتب رحلات.

وعثر بحوزة المتهم الأول على مبلغ قدره خمسون ألف جنيه مصري وهاتف محمول و"بفحصه تبين أنه يحوى العديد من المحادثات النصية والصوتية وصور لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافًا للحقيقة للاتحادات الرياضية"، وعثر بحوزة الثانى على مبلغ مالى قدره 13 ألف و500 جنيه، وعثر بحوزة الثالث على مبلغ مالى قدره و7 آلاف و400 جنيه، وخطابين منسوب صدورهما لأحد الأندية الرياضية موجهين لأحد الاتحادات الرياضية بالخارج.



