  • الأربعاء 10 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:04 م
بحث متقدم
أرشيفية

«نخنوخ» شخصية العام في الرجولة.. يثير موجة غضب

أرشيفية

مصير مجهول ينتظر العمالة في الصيدليات والمحلات

الطلاق

لهذه الأسباب.. ارتفعت معدلات الطلاق في مصر

نيجيريا وجنوب افريقيا

بث مباشر لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

مجلس النواب

أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة.. و«عبد العال» يحذر

خاشقجي

كندا تعارض حرمان السعودية من استضافة«العشرين»

أرشيفية

شك في علاقة غير شرعية بين جاره وزوجته فأحرقه وطفلته

التموين

سحب الدعم التمويني من هؤلاء بأثر رجعي

الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

تأجيل تسليم وثيقة الفترة الانتقالية في السودان

عرب وعالم

المجلس الانتقالي السوداني
المجلس الانتقالي السوداني

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

"العسكري" السوداني يعلن عن فترة انتقالية مدتها 3 سنوات

#

المعارضة السودانية: وثيقة الفترة الانتقالية قابلة للتفاوض

#

أردوغان: تركيا ستواصل دعم أشقائها السودانيين

#

مصر تنجح في إتمام تسليم السلطة بالسودان

أعلن الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن لباد، تأجيل تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية في السودان لأسباب فنية.

وقال "لباد"، في تصريحات للصحفيين اليوم، الأربعاء، "اجتماع اللجنة الثانية لصياغة الاتفاق قد أرجأت تسليم الوثيقة لأسباب فنية".

وكان الوسيط الإفريقي، محمد حسن لباد، قد أكد قبل أيام أنه تم الاتفاق على عدد من القضايا خلال مفاوضات مباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير التي جرت مساء الأربعاء الماضي.

وقال لباد، صباح الخميس الماضي إنه "جرى تفاوضا مسؤول وشفاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير، تم الاتفاق على عدد من القضايا خلال المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير، فيما سيتواصل المفاوضات على بقية قضايا أخرى مساء الخميس".

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، في يونيو الماضي وقامت بفضه بالقوة، ما أدى، حتى اليوم، إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على فريق رياضي مزيف حاول السفر للخارج
» البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
» الزمالك يوضح حقيقة انتقال طارق حامد إلى اتحاد جدة
» «ماني»: كنا واثقين من تأهل السنغال إلى نصف النهائي
» السنغال أول المتأهلين إلى دور الـ4 بأمم إفريقيا
» بالفيديو.. لحظة القبض على 6 مسلحين بالجيزة
» شاهد.. متهم يمثل جريمة قتله لزوجين بالزيتون
» بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الخليج لحماية ناقلة نفط لها
» حازم إمام ردًا على إعلان الاعتذار: «مش قادر استوعبه»
» مقتل محفظة قرآن بـ14 طعنة على يد عاطل
» كندا تعارض حرمان السعودية من استضافة«العشرين»

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة