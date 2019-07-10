» السنغال أول المتأهلين إلى دور الـ4 بأمم إفريقيا

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بنين

السنغال

تأهل منتخب السنغال إلى دور الـ4 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على بنين بهدف دون رد، مساء اليوم الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

ووضع المنتخب السنغالي، الساعي للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، حدا لمغامرة منتخب بنين، الذي صعد لدور الثمانية لأول مرة في تاريخه، بعدما أطاح بنظيره المغربي في دور الستة عشر .

ورغم عدم ظهور منتخب السنغال بمستواه المعتاد، إلا أن خبرة لاعبيه حسمت الأمور لصالحهم في النهاية، رغم الندية التي أظهرها منتخب بنين في المباراة، التي شهدت إهداره للعديد من الفرص .

ويدين المنتخب السنغالي، الذي صعد للمربع الذهبي للبطولة لأول مرة منذ 13 عاما، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إدريسا جاي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 60 .

وكان بإمكان منتخب السنغال، الملقب بـ(أسود التيرانجا) إضافة المزيد من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه، خاصة ساديو ماني، الذي أحرز هدفين تم إلغاؤهما بداعي التسلل، عقب اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي تم تطبيقها لأول مرة في تاريخ البطولة .

وتضاعفت معاناة منتخب بنين في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه أوليفيه فيردون في الدقيقة 83 .

وضرب منتخب السنغال موعدا في الدور قبل النهائي يوم الأحد القادم على ملعب الدفاع الجوي (30 يونيو)، مع الفائز من مباراة منتخبي تونس ومدغشقر، التي ستجرى غدا الخميس .


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