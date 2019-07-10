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«نيانت» حكمًا لمباراة تونس ومدغشقر

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تعيين الكاميروني أليوم نيانت حكمًا لإدارة مباراة منتخبي تونس ومدغشقر غدا الخميس، في دور الـ8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويساعد نيانت مواطنيه إيفاريست مينكواندي وإلفيس نوفو، والحكم الرابع سيكون إيريك أوتوجو من الجابون، والفرنسي بينوا ميلوت سيكون مسؤولاً عن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) .

يذكر أن تقنية حكم الفيديو المساعد ستظهر للمرة الأولى فى تاريخ كأس أمم أفريقيا بدءًا من دور الثمانية والذي ينطلق اليوم الأربعاء بمواجهة منتخبي السنغال وبنين .


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