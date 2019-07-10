  • الأربعاء 10 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:33 م
بحث متقدم
الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

إعلان الإعتذار

تسريب وتحقيق.. فضيحة اعتذار لاعبي المنتخب تتصاعد

حماس

«حماس» تعلن رفضها الحوار مع أمريكا لهذا السبب

أحمد الطيب

شيخ الأزهر يشعل «السوشيال ميديا» بفرمان إنساني

اجيرى

أحمد حسن يسخر من إعلان«اعتذار» لاعبي المنتخب

مجلس النواب

رسميًا.. البرلمان يرفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

رجل اعمال

ملياردير جديد يربك حسابات مارثون الرئاسة الأمريكية

ميركل

الرعشة الثالثة لـ"ميركل".. خلال شهر

شجار

مشاجرة بين وزيرين استغرقت 8 ساعات

«تاو» يقود هجوم جنوب إفريقيا أمام نيجيريا

الرياضة

جنوب افريقيا
جنوب افريقيا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"صلاح" بعد خروج مصر من أمم إفريقيا

#

«علاء مبارك»: هذه أسباب خروج المنتخب من أمم إفريقيا

#

حافلة المنتخب في طريقها لإستاد القاهرة

#

«تاو» يقود هجوم منتخب جنوب إفريقيا أمام مصر

نيجيريا

المصريون

جنوب أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا بقيادة ستيوارت باكستر، تشكيل فريقه لمواجهة نيجيريا والتي ستُقام مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة الأمم الإفريقية «مصر2019 ».

وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: ثامانسا مخيز ، وسفيسو هلانتي ، وبوهلي مخوانزي ، وثولاني هالشوايو

خط الوسط: دين فورمان ، وكاموهيلو موكوتجو ، وبونجاني زونجو

خط الهجوم: ثيمبينكوسي لورش ، وبيرسي تاو ، وليبو موتيبا

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا
» السنغال أول المتأهلين إلى دور الـ4 بأمم إفريقيا
» بالفيديو.. لحظة القبض على 6 مسلحين بالجيزة
» شاهد.. متهم يمثل جريمة قتله لزوجين بالزيتون
» بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الخليج لحماية ناقلة نفط لها
» حازم إمام ردًا على إعلان الاعتذار: «مش قادر استوعبه»
» مقتل محفظة قرآن بـ14 طعنة على يد عاطل
» بيان رسمي..«بيبسي» تتبرأ من إعلان اعتذار المنتخب
» «عبد الملك» يُلمح لرحيل طارق حامد عن الزمالك
» «مونييه» يقود تشكيل بنين أمام السنغال
» «ترامب» يعلن اتخاذ قرار جديد ضد إيران قريبًا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة