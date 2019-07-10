«تاو» يقود هجوم جنوب إفريقيا أمام نيجيريا

10 يوليه 2019 - 07:22 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا بقيادة ستيوارت باكستر، تشكيل فريقه لمواجهة نيجيريا والتي ستُقام مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة الأمم الإفريقية «مصر2019 ».

وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: ثامانسا مخيز ، وسفيسو هلانتي ، وبوهلي مخوانزي ، وثولاني هالشوايو

خط الوسط: دين فورمان ، وكاموهيلو موكوتجو ، وبونجاني زونجو

خط الهجوم: ثيمبينكوسي لورش ، وبيرسي تاو ، وليبو موتيبا