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الاتحاد الإفريقي يعلن نظام التأهل إلى مونديال 2022

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كاف
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كأس العالم

المصريون

الاتحاد الافريقى

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن نظام التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والتي ستتضمن 3 مراحل بالتصفيات وسينتج عنها تأهل 5 منتخبات للمونديال .

وأعاد الكاف نفس نظام مونديال 2014 مرة أخرى حيث ستكون تلك المرة الأخيرة التي يتأهل فيها 5 منتخبات خاصة وأن كأس العالم 2026 سيقام بمشاركة 48 فريقًا وستزيد مقاعد إفريقيا إلى 9 مقاعد بجانب منتخب آخر سيخوض ملحقا.

وجاء نظام التأهل إلى كأس العالم 2022 على النحو التالي :

المرحلة الأولى «الدور التمهيدي »

سيتم إعفاء المنتخبات أصحاب أول 26 مركز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الدور التمهيدي وسيشارك فيها 28 منتخبًا الأقل في التصنيف بنظام مواجهات الذهاب والإياب ليتأهل منها 14 فريقًا .

المرحلة الثانية «المجموعات »

سينضم 14 منتخبًا المتأهلين من الدور التمهيدي إلى 26 منتخبًا المعفيين من الدور السابق ليتكون دور المجموعات من 40 فريقًا وسيتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات من خلال 4 مستويات ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة .

المرحلة الثالثة

سيتم إجراء قرعة بناء على تقسيم المنتخبات إلى مستويين وإفراز 5 مواجهات ذهاب وإياب بين المنتخبات المتأهلة ويتأهل الـ5 الفائزين بالمواجهات المباشرة إلى كأس العالم مباشرة .


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