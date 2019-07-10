» بالفيديو.. لحظة القبض على 6 مسلحين بالجيزة

أحمد سالم
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 6 أشخاص (سبق اتهام 4 منهم في 18 قضية متنوعة "قتل- شروع في قتل - سلاح ناري- مخدرات- تبديد- سرقة- ضرب") أثناء استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بحوزتهم أسلحة.
وعثر بحوزتهم على «2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - 104 طلقة مختلفة الأعيرة - 10 خزينة - سلاح أبيض "سنجة")، وبمواجهتهم بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع لقيامهم بأعمال الخفرة بالمنطقة الجبلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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