المشدد 7 سنوات لعاطل قتل سائقًًا بالسلام

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الحبس

السجن المشدد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، عاطلًا بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل سائق "توك توك"؛ لخلافات الجيرة بينهما في منطقة السلام.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم يدعى "حسين أ."، (عاطل، 27 سنة)، تعدى بالضرب على "علاء م."، سائق "توك توك"، وخلال المشاجرة قام "حسين" بتكسير "التوك توك"، حاول خلالها "علاء" بالدفاع عن مركبته إلا أن المتهم استل "مطواة" وسدد له طعنة في الصدر أردته قتيلا في الحال أمام المارة.

كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا بسقوط المجني عليه إثر مشاجرة مع آخر الذي فر هاربا، وبعمل التحريات اللازمة وبسؤال الشهود، تبين أن وراء الواقعة جار المجني عليه بسبب خلافات سابقة على مبلغ مالي على إثرها حاول سرقة الـ "توك توك" واتلافه وتم إلقاء القبض عليه، واعترف ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.


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