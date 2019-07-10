«عبد العال» للنواب:«شغلتكم نواب تحت الطلب»

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حضور النواب جلسة المجلس غدا الخميس لمناقشة مد حالة الطوارئ بالبلاد.

وقال عبد العال، للنواب خلال الجلسة العامة المسائية اليوم الأربعاء، "غدا سنناقش قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد، وهو ما يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء، وهو أمر ضرورى وليس به هزار، وهو التزام دستورى، كما أنه حال اكتمال الحضور سننهى دور الانعقاد الرابع".

وأضاف: "انتم شغلتكم نواب تحت الطلب، والانتخابات على الأبواب، وجزء من دوركم الحضور بالجلسات".

وعقب عبد العال، على مطالبة أحد النواب، بتخصيص ميزة نسبية للأعضاء الملتزمين بالحضور، قال عبد العال، ضاحكا، معنديش مانع، " نعدل اللائحة، ونعمل الجلسة بعشر جلسات".

وتابع، مداعبا النواب: "الأعضاء عاوزين قانون شعبوى، زى المحاماة علشان يحضروا".