  • الأربعاء 10 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:36 م
بحث متقدم
الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

إعلان الإعتذار

تسريب وتحقيق.. فضيحة اعتذار لاعبي المنتخب تتصاعد

حماس

«حماس» تعلن رفضها الحوار مع أمريكا لهذا السبب

أحمد الطيب

شيخ الأزهر يشعل «السوشيال ميديا» بفرمان إنساني

اجيرى

أحمد حسن يسخر من إعلان«اعتذار» لاعبي المنتخب

مجلس النواب

رسميًا.. البرلمان يرفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

رجل اعمال

ملياردير جديد يربك حسابات مارثون الرئاسة الأمريكية

ميركل

الرعشة الثالثة لـ"ميركل".. خلال شهر

شجار

مشاجرة بين وزيرين استغرقت 8 ساعات

«حماس» تعلن رفضها الحوار مع أمريكا لهذا السبب

عرب وعالم

حماس
حماس

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يستقبل وزير الخزانة البريطاني.. تعرف على السبب

#

بالتفاصيل.. اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية

#

فنانة شهيرة في تصريح جريء: لهذا السبب أقص ملابسي الداخلية

#

المعارضة السودانية ترفض التفاوض مع المجلس العسكرى

السعودية

فرنسا

عامل مصري

اذلال

ابنة الملك سلمان

كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن رفض الحركة رسائل عدة تلقتها من الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء حوارات مع واشنطن.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر "تويتر"، الأربعاء، "أكثر من رسالة وصلت لحماس لإجراء حوار مع الأمريكان، ورفضنا كل تلك الرسائل".

وأضاف: "رفضنا تلك الرسائل لسببين، الأول خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة (صفقة القرن)".

وتابع: "الثاني مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكان، حفظا لوحدة الموقف الفلسطيني، ولكن المفاجأة الصادمة وجود رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج في أمريكا، وبدون إعلان".

وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة "الصفقة" منذ مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها ستجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر لمباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا
» السنغال أول المتأهلين إلى دور الـ4 بأمم إفريقيا
» بالفيديو.. لحظة القبض على 6 مسلحين بالجيزة
» شاهد.. متهم يمثل جريمة قتله لزوجين بالزيتون
» بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى الخليج لحماية ناقلة نفط لها
» حازم إمام ردًا على إعلان الاعتذار: «مش قادر استوعبه»
» مقتل محفظة قرآن بـ14 طعنة على يد عاطل
» بيان رسمي..«بيبسي» تتبرأ من إعلان اعتذار المنتخب
» «عبد الملك» يُلمح لرحيل طارق حامد عن الزمالك
» «مونييه» يقود تشكيل بنين أمام السنغال
» «ترامب» يعلن اتخاذ قرار جديد ضد إيران قريبًا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة