» «عبد الملك» يُلمح لرحيل طارق حامد عن الزمالك

10 يوليه 2019 - 05:07 م

ألمح أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك والجونة السابق، إلى رحيل النجم طارق حامد لاعب الوسط الفريق الأبيض والمنتخب الوطني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال «عبد الملك» عبر صفحته على «فيس بوك»: "طارق حامد مسافر للأسف.. هو إما جدد اتعرض عليه مبلغ قليل بالنسبة للعقود في مصر وقيمته واتعرض عليه من بيراميدز 20 مليون في السنة وعربية آخر موديل بـ2 مليون ورفض واشتري حب الناس وجدد واتقاله هتاخد فلوس 5 ملايين في السنة من برة العقد وده طبعًا محصلش ولا هيحصل ومفتحش بوقه لحد الآن ولا اتمرد وبيموت نفسه لآخر نفس ".

وأضاف عبد الملك: "أنا بقى بحكى القصة دي علشان طارق من حقه يطلع وياخد ملايين الملايين اللي يستحقها.. أنا متأكد الناس بتحب طارق إزاي وهو كله همه لو خرج حتي لو سنة حب الجماهير.. ده من طارق نفسه والله والكلام كله من أوله لأخره أنا حضرته مكالمة بمكالمة.. أنك تشوف لاعيب زي ده وتتمنى يبقي في الفريق اللي أنت بتشجعه تبقي حاجة تفرح لكن في الآخر هو كسب حب واحترام جماهير مصر كلها وجماهير الزمالك خصوصاً مع أنه أقل واحد في لاعيبة الكورة بيتعامل مع السوشيال.. أنا عن نفسي بتمناله كل التوفيق في اللي جاي وبتمنى الناس اللى هتزعل علي أنه ماشي تفتكر هو عمل أيه وكان راجل إزاي ".