أحمد حسن يسخر من إعلان«اعتذار» لاعبي المنتخب

10 يوليه 2019 - 04:55 م

شن أحمد حسن قائد المنتخب الوطني الأسبق، هجومًا لاذعًا على المكسيكي "خافيير أجيري"، المدير الفني المُقال من تدريب الفراعنة، بعد ظهورهم في إعلان من أجل الاعتذار للجماهير عن الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكتب الصقر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر :

بعد مشاهدتي لإعلان الإعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان او صاحب الفكره لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة .

وودع منتخب مصر "الكان" بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى مباراة دور الـ 16، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 .

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957 .



