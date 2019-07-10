  • الأربعاء 10 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:31 م
بحث متقدم
أحمد الطيب

شيخ الأزهر يشعل «السوشيال ميديا» بفرمان إنساني

اجيرى

أحمد حسن يسخر من إعلان«اعتذار» لاعبي المنتخب

مجلس النواب

رسميًا.. البرلمان يرفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى

رجل اعمال

ملياردير جديد يربك حسابات مارثون الرئاسة الأمريكية

ميركل

الرعشة الثالثة لـ"ميركل".. خلال شهر

شجار

مشاجرة بين وزيرين استغرقت 8 ساعات

ارشيفية

"فريق رياضى".. آخر التقاليع لتهريب الشباب بطريقة غير شرعية

غادة والي

خبر سار من "التضامن" لأصحاب المعاشات اليوم

موريتانيا

"ساب الرسول" يسبب جدلاً فى دولة عربية

برهان

تصريح مثير من "البرهان" لبائعات الشاي

شيخ الأزهر يشعل «السوشيال ميديا» بفرمان إنساني

آخر الأخبار

أحمد الطيب
أحمد الطيب

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

صورة لولي العهد السعودي تشعل "تويتر"

#

صورة في شهر العسل لفنان شهير تثير غضب السوشيال ميديا

#

بسبب "صلاح".. منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

#

تحدٍ جديد يشعل السوشيال ميديا

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصرف إعانة عاجلة لأسرة الطالب أحمد الطيب، ومعاش شهري من بيت الزكاة؛ ليتفرغ الطالب لدراسته بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

وكان الإمام الأكبر قد وجه أمس باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطالب، بعد تعرضه لحادث قطار، ومتابعة حالته وعلاجه على نفقة الأزهر الشريف، وذلك في إطار حرص فضيلته على أبنائه الطلاب.

وتواصل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مع الدكتور إسماعيل العربي، مدير عام مستشفى الأقصر الدولي، الذي أفاد بأن حالة الطالب مستقرة وتتم متابعته على أعلى مستوى، وأن نسبة الوعى لديه جيدة، مؤكدًا أن الطالب يتلقى الرعاية والعناية الطبية اللازمة، ويتم إجراء كافة المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة، موضحًا أنه يتواصل مع قيادات الأزهر لاطلاعهم على تطور حالة الطالب ومتابعة مراحل علاجه لحظة بلحظة حتى يتماثل للشفاء.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد ناشدوا شيخ الأزهر أمس بضرورة تبني حالة الطالب الإنسانية باعتباره أحد أبنائه، حيث تداول النشطاء منشورًا كتب فيه: "نداء إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.. فضيلة الإمام .. إللى فى الصوره ده أحد أبنائك ، طالب فى السنة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر... كفيف ..متفوق جدا حافظ للقرآن... صاحب صوت جميل فى القرآن وفى الأذان...يتيم الاب .. اطلقت عليه أسرته اسم احمد الطيب ربما تبركا بفضيلتكم وتأسيا بأل الطيب ... احمد الطيب الطالب الأزهرى يستغل فترة إجازته فى بيع بعض الأشياء البسيطة فى القطارات والمحطات ليغطى مصروفاته خلال فترة الدراسة ...تعرض اليوم لحادث فى محطة اسنا بعد أن سقط أسفل عجلات قطار خلال نزوله...وهو الان فى حالة حرجة فى مستشفي الاقصر الدولى مصاب بكسر فى قاع الجمجمة ويحتاج لعناية وعلاج واهتمام اعتقد انه لن يكون متاحا فى الاقصر ... نتمنى من فضيلتكم نقله إلى أحد مستشفيات الأزهر فى القاهرة لتلقي العلاج عسي ان يكون ذلك سببا فى إنقاذ حياته ".

وبعد تداول المنشور بشكل واسع استجاب شيخ الأزهر لدعوات السوشيال ميديا، حيث كتب الزميل محمد الصغير، من جديد في منشور له على "فيس بوك": "شكرا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لم يتأخر كعادته فى تلبية النداء والمناشده التى قمت بكتابتها صباح اليوم على صفحتى... فضيلة شيخ الأزهر وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الطالب أحمد الطيب، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي تعرض لحادث قطار، ومتابعة حالته وعلاجه على نفقة الأزهر الشريف، وذلك في إطار حرص فضيلته على أبنائه الطلاب".

وأضاف: "كما تواصل معى أحد قيادات الأزهر بالقاهرة وأكد ان الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر سيرسل فريق طبي للاقصر لمتابعة حالة الطالب نظرا لصعوبة نقله من الاقصر للقاهرة بسبب حالته الصحية الغير مستقره....شكرا يامولانا?? والشكر ايضا لمستشفي الاقصر الدولى وساحة الشيخ الطيب على الاهتمام ومتابعة الحالة اولا باول? وللالاف من الأصدقاء والزملاء الذين تفاعلوا وساهموا فى وصول المنشور لفضيلة الإمام الأكبر".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» يعلن اتخاذ قرار جديد ضد إيران قريبًا
» «كان 2019».. بث مباشر لمباراة السنغال وبنين
» البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه
» «الأرصاد»: ارتفاع كبير في درجات الحرارة والرطوبة غدًا
» رسميًا.. البرلمان يرفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى
» حقيقة إيقاف سفينة إيرانية بقناة السويس
» طالبة تفقد الوعى فى حضور بوتين
» صادم.. فنانة تطل على جمهورها بـ"الملابس الداخلية"
» شقيقة هيفاء وهبي تثير ضجة.. ومتابعون: "لا صوت ولا شكل"
» استقالة السفير البريطانى فى واشنطن
» الكويت تحقق فى تسجيل 7 آلاف تأشيرة حج غير شرعية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة