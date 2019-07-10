مشاجرة بين وزيرين استغرقت 8 ساعات

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أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أنه تعارك مع وزير النفط السعودي خالد الفالح، خلال اجتماع "أوبك" الأخير، ووصل الشجار لمدة 8 ساعات.

وقال "زنغنه" للصحفيين على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية، إنه "لم يجر أي لقاء خاص مع وزير النفط السعودي، وإن اللقاء الذي جمعهما على هامش اجتماع "أوبك"، كان في سياق "المجاملة" إذ سأله عن أحواله وصحته".

وكانت عدسات الكاميرا، رصدت في الأول من يوليو الجاري، مصافحة لافتة بين الفالح وزنغنه، خلال اجتماع "أوبك" في  فيينا، والذي بحثت خلاله مسألة تمديد اتفاق "أوبك" القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا .


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