» استقالة السفير البريطانى فى واشنطن

10 يوليه 2019 - 01:13 م

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز عبر مراسلها بأن السفير البريطاني في واشنطن قد قدّم استقالته على خلفية مراسلاته بشأن ترامب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجومًا على السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك قائلاً إنه "لن يتعامل معه".

غير أن الحكومة البريطانية جددت "دعمها الكامل" للسفير.

وفي إطار تعليقات ساخرة كتبها ترامب في تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاجم الرئيس الأمريكي تريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة، قائلاً: "أخبار سارة أن نرى رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا".

ووصف كيم داروك السفير البريطاني لدى واشنطن، في رسائل بريد إلكتروني سُربت إلى وسائل إعلام الأحد الماضي، الإدارة الأمريكية بأنها "تعاني من خلل جسيم وتفتقر إلى الكفاءة".