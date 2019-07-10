  • الأربعاء 10 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم
شجار

مشاجرة بين وزيرين استغرقت 8 ساعات

ارشيفية

"فريق رياضى".. آخر التقاليع لتهريب الشباب بطريقة غير شرعية

غادة والي

خبر سار من "التضامن" لأصحاب المعاشات اليوم

موريتانيا

"ساب الرسول" يسبب جدلاً فى دولة عربية

برهان

تصريح مثير من "البرهان" لبائعات الشاي

روحاني

صادم.. رئيس يستعين بـ"مشعوذ" لحل مشاكل بلاده

الاتحاد الاوربي

5 دول عربية محظورة من الطيران في أوروبا

صورة من الفيديو

بشرى سارة لأصحاب مشاريع شارع مصر

الدكتور مبروك عطية

عطية لـ الزوج: لما مراتك تعطيك فلوس اعمل نفسك مش عايز

اعلان

فيديو.. إعلان مثير للجدل للاعبي "المنتخب" بعد خسارة البطولة

استقالة السفير البريطانى فى واشنطن

عرب وعالم

السفير البريطانى
السفير البريطانى

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

موقف محرج لـ"وزير الخارجية الأمريكى"

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز عبر مراسلها بأن السفير البريطاني في واشنطن قد قدّم استقالته على خلفية مراسلاته بشأن ترامب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجومًا على السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك قائلاً إنه "لن يتعامل معه".

غير أن الحكومة البريطانية جددت "دعمها الكامل" للسفير.

وفي إطار تعليقات ساخرة كتبها ترامب في تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاجم الرئيس الأمريكي تريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة، قائلاً: "أخبار سارة أن نرى رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا".

ووصف كيم داروك السفير البريطاني لدى واشنطن، في رسائل بريد إلكتروني سُربت إلى وسائل إعلام الأحد الماضي، الإدارة الأمريكية بأنها "تعاني من خلل جسيم وتفتقر إلى الكفاءة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» طالبة تفقد الوعى فى حضور بوتين
» صادم.. فنانة تطل على جمهورها بـ"الملابس الداخلية"
» شقيقة هيفاء وهبي تثير ضجة.. ومتابعون: "لا صوت ولا شكل"
» استقالة السفير البريطانى فى واشنطن
» الكويت تحقق فى تسجيل 7 آلاف تأشيرة حج غير شرعية
» ترامب: هذا الرجل جدير بوزارة الدفاع
» المالية: ترشيد دعم الطاقة وفَّر 48 مليار جنيه
» سعوديون يطالبون بحظر "PUBG"
» "جوزيه" يكشف كواليس علاقة "صلاح" بالأهلي
» تطورات جديدة في واقعة التحرش بالأطفال في تونس
» الرئيس السيسي يهنئ السودان بانتصار الثورة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة