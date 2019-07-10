فيديوهات فتاة الآيس كريم تتسبب فى أزمة.. والشرطة تتدخل

أثارت فتاة أمريكية من ولاية تكساس جدلاً واسعًا بنشرها فيديو وهي تقوم بفتح علبة آيس كريم وتلعقها دون أن تشتريها، ما دفع ضابطان من تكساس بالوقوف أمام ثلاجة الآيس كريم في أحد المتاجر، مرتدين نظارات سوداء.

وكتب الضابطان عبر صفحة شرطة مدينة كِلر بولاية تكساس عبر تويتر، "الآيس كريم الذي ستلعقونه في نهاية الأسبوع هو الذي ستشترونه فقط".

وقد جاء منشور الشرطة عقب انتشار فيديو على الشبكات الاجتماعية لفتاة أمريكية من ولاية تكساس داخل إحدى المتاجر، وهي تقوم بفتح علبة أيس كريم وتلعقها دون أن تشتريها.

وقد أوقفت الشرطة الفتاة بعد انتشار الفيديو في نهاية يونيو الماضي، إلا أن الفعل لم يقف عندها، فقد قام آخرون خلال الأيام الأخيرة بتقليدها ونشر مقاطعهم على شبكات التواصل الاجتماعي .



