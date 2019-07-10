» صادم.. رئيس يستعين بـ"مشعوذ" لحل مشاكل بلاده

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فاجأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجميع، باستعانته بوسيط روحي استدعاه من الهند ليحل له مشاكل البلاد، ومنها ما توقعه صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره قبل أكثر من شهرين، يفيد بحجم التضخم الذي قد يبلغ 10 ملايين بالمئة بنهاية هذا العام.

وأرسلت الحكومة الفنزويلية إلى رافي شنكار المعروف في الهند والنيبال ودول الجوار الآسيوية بلقب "Guru " أو المعلم، طائرة خاصة أقلته الاثنين إلى حيث استقبله مادورو في قصره وانفرد به طوال ساعتين.

ومن المعروف عن مادورو، كما وزوجته سيليا فلورس ميلهما للمذاهب الروحانية، وللمرشدين الروحيين الهنود بشكل خاص، وفق ما ذكر تقرير "العربية" .

 وكذلك ذكر موقع كوبي معارض أنّ مادورو "اعتاد قبل تسلمه السلطة، القيام بزيارات سريعة إلى الهند لطلب المشورة الروحية من "غورو"، وقد زاره في العام 2005".



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