  • الأربعاء 10 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:53 م
بحث متقدم
الاتحاد الاوربي

5 دول عربية محظورة من الطيران في أوروبا

برهان

تصريح مثير من "البرهان" لبائعات الشاي

الدكتور مبروك عطية

عطية لـ الزوج: لما مراتك تعطيك فلوس اعمل نفسك مش عايز

اعلان

فيديو.. إعلان مثير للجدل للاعبي "المنتخب" بعد خسارة البطولة

الإعلامي شريف عامر

شريف عامر يزف بشرى سارة للموظفين

حريق دير

تفاصيل ساعات الجحيم فى حريق كنيسة الأنبا بولا

واتساب

تفاصيل مثيرة.. واتساب جديد لجيش إسرائيل

السعودية

تصريح جديد من رئيس الاستخبارات السعودي عن صفقة القرن

الإعلامي أحمد موسى

موسى: إذا فعلت هذا الشيء فأنت إرهابي

ترامب

حكم جديد ضد ترامب

أبل تحذر مستخدمى الأيفون من هذا الأمر

الصفحة الأخيرة

ايفون
ايفون

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

سر لجوء 12 مسئولاً بريطانيًا للدراسة بأوكسفورد

#

مكتشف "صلاح" يحذره من هذا الأمر

#

«السيسي» يحذر من الدفع بالشباب للقيادة دون هذا الأمر

#

نائب يطالب باستغلال هيئة تعليم الكبار فى مشروع قومى لمحو الأمية

النيابة الادارية

الإهمال الطبي

اهمال الاطباء

محاكمة الاطباء

طالبت شركة "أبل" الأمريكية جميع مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بهواتف "أيفون" بضرورة تحديث نظام تشغيلهم فورا، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة.

ونشر موقع "ماك رامورز" التقني الخاص بأخبار "أبل" تقريرًا، يشير فيه إلى طرح "أبل" تحديث أمني جديد لنظام تشغيلها "آي أو إس"، والذي يعالج ثغرة خطيرة في نظام التشغيل.

وطالب الموقع المستخدمين بضرورة تحديث نظام تشغيلهم، حتى لا يسقطوا ضحية تلك الثغرة الخطيرة، التي تتمثل في ظهور رسائل "خبيثة مشوهة" في هاتف آيفون.

وتتمثل خطورة تلك الثغرة الخطيرة في أن تلك الرسائل المشوهة تكسر تشفير نظام "آي أو إس"، وتعطل منظومة التشفير بالداخل، ما يجعلها تدمر الهاتف بالكامل، وتجعل عملية إصلاحه مستحيلة تقريبا.

وأوضح التقرير أن بداية ظهور تلك الثغرة كان في 13 مايو الماضي، لذلك فإن التحديث الجديد يجعل مستخدمي "آيفون" في أمان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الكويت تحقق فى تسجيل 7 آلاف تأشيرة حج غير شرعية
» ترامب: هذا الرجل جدير بوزارة الدفاع
» المالية: ترشيد دعم الطاقة وفَّر 48 مليار جنيه
» سعوديون يطالبون بحظر "PUBG"
» "جوزيه" يكشف كواليس علاقة "صلاح" بالأهلي
» تطورات جديدة في واقعة التحرش بالأطفال في تونس
» الرئيس السيسي يهنئ السودان بانتصار الثورة
» لاعب شهير يتزوج سرًا وينجب 3 أبناء
» 9 أنواع من الأسماك مهددة بالانقراض
» صادم.. رئيس يستعين بـ"مشعوذ" لحل مشاكل بلاده
» بتهمة الإهمال والتسبب فى وفاة سيدة.. إحالة 10 أطباء للمحاكمة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة