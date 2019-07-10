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دعوى تطليق: تصحى من النوم متأخر ومبتعرفش تعمل أكل

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محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

وكالات أحمد الشربينى

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الخلافات

محكمة الاسرة

الخلافات الزوجية

تطليق الزوجة

رفع "علاء.س"، دعوى تطليق أمام محكمة الأسرة بإمبابة يتهم زوجته بالإهمال فى المنزل واللعب مع الأطفال فى الشارع بدون غطاء للرأس.

قبل عام ونصف تقدم "علاء" -33 سنة، للزواج من دعاء وبعد فترة التعارف رحب الأهل وتمت الخطبة التى استمرت شهرًا فقط مضيفًا عقب فترة من الزواج فوجئت بتصرفات زوجتي، فهي ترتكب أفعالا لا تتناسب مع عمرها "بتعمل أي حاجة تيجي في دماغها حتى لو غلط".

يضيف الزوج: "زوجتي ليست مريضة نفسيًا لكنها متحررة بدرجة كبيرة، فكلما تحدثت معها عن ضرورة الانتباه لتصرفاتها تنزعج وتظل بمنزل والدها حتى أقوم بمصالحتها، لكن الموضوع تكرر أكثر من مرة".

يتابع "علاء": زوجتي تظل بالمنزل، لكن لا تقوم بواجباتها المنزلية كما تفعل السيدات، وكلما تحدثت معها ترد "صحيت من النوم متأخر ومعرفتش أعمل أكل"، تلك الكلمات التي حفظتها من تكرار سماعها يوميًا، لدرجة أن وصل الأمر إلى ادعائها المرض في كل مرة أطلب منها ترتيب ملابسسي وتحضير الطعام".


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