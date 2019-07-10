السرطان يفجع عارض أزياء سعودي.. تعرف عليه

أثار خبر وفاة عارض الأزياء السعودي، تومي عمران، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا خرجت شقيقته عن صمتها لتؤكد خبر الوفاة، بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وعن سبب الوفاة قالت شقيقة ”تومي” لمجلة ” سيدتي ” أن تومي دخل في غيبوبة استمرت لمدة شهرين بسبب إصابته بورم في الدماغ وإنه لم يكن يعرف ذلك وأهله أيضًا.

وقالت : "عندما كان يقضي إجازته معي بمدينة الخبر سقط فجأة مغشيا عليه واكتشفنا أنه مريض .. وفورا نقلناه إلى المستشفى.. وقد توفي يوم 12/6/2019 وقمنا بدفنه في اليوم التالي 13/6/2019 ولم نفكر في نشر خبر وفاته لأننا كنا في حالة يُرثى لها " .

حتى رأت شقيقة ”تومي” ضرورة الإعلان عن خبر وفاته والرد على بعض الشائعات والأقاويل التي ترددت عنه مثل زواجه لتؤكد بإنه غير متزوج وأن كل ما كان يذكر عنه من أخبار ما هو إلا مجرد شائعات.

وأشارت شقيقة الفنان تومي عمران إلى أنه كان يعيش في تركيا ومرتبطا بأعمال فنية تم تأجيلها بسبب مرضه وإنه أخبر متابعينه أنه مريض بمرض بالرئة وأنه يتعالج منه .

ولد تومي عمران في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لأب سعودي ولأم تحمل الجنسية التركية .. وقضى سنوات حياته الأولى في كاليفورنيا .

وكانت الزيارة الأولى لتومي عمران إلى السعودية وهو في عمر 15 سنة .