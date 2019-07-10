تفاصيل مثيرة.. واتساب جديد لجيش إسرائيل

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تطبيق

واتساب جديد

جيش إسرائيل

في تفاصيل جديدة كشفت القناة الـ12 العبرية اليوم الأربعاء عن تطبيق جديد، عبارة عن واتساب عسكري بشفرات سرية لـ " جيش إسرائيل".

وبحسب القناة فإن الجيش الإسرائيلي بدأ في الأيام الأخيرة استخدام أجهزة اتصال خلوية مشفرة جديدة تحتوي على واتساب عسكري سري تم تطويره من قبل ركن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبادل الصور والفيديوهات والرسائل التي تحمل درجة التصنيف السرية.

كما قام الجيش باستبدال الأجهزة القديمة للضباط والجنود بالأجهزة خليوية جديدة دون أن يستبدل الأجهزة المشفرة القديمة التي يمتلكها وزراء الكابنيت السياسي الأمني مما جعلهم منقطعين عن معرفة الأخبار والمعلومات العسكرية السرية.

وكشفت القناة عن أن الجيش الاسرائيلي أدرك مؤخرا الضرورة الملحة العاجلة لاستبدال أجهزة الاتصالات الخليوية القديمة "جيل 1.5" بأجهزة خليوية مشفرة أكثر حداثة وسرعة بالإضافة إلى أنها تمتاز بتغطيتها الخلوية في معظم أنحاء دولة الاحتلال .


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