تفاصيل ساعات الجحيم فى حريق كنيسة الأنبا بولا

10 يوليه 2019 - 11:12 ص

نشب حريق داخل مقر دير القديس الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق قبل امتداد خطره إلى المناطق المجاورة.

وبين التحريات الأولية أن الحريق اندلع بسبب وجد ماس كهربائى تسبب فى حريق مبنى كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة، فيما التهمت ألسنة النيران كميات من التشوينات لمواد خشبية وأثاث ساعدت فى انتشار الحريق من الطابق الاخير بالمبنى.

وبحسب مصادر أمنية فإنه لا توجد وفيات حتى الآن في حريق كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، فيما انتقل فريق من النيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق.

وأضاف، أن الحريق دمر معظم المبنى، وأصيب عدد من المواطنين باختناق بسبب الدخان المتصاعد بكثافة.

وذكر شهود عيان أنهم فوجئوا بنيران مشتعلة تنطلق من الطابق الأخير في الكنيسة، فهرولوا مسرعين نحو مصدر النيران في محاولة لتبين الأمر "ألسنة اللهب كانت مرتفعة بشكل مخيف.. حسبنا أنه جحيم".

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتم تعزيزها بـ 3 خزانات مياة وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.