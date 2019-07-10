» بعد السخرية من شكلها.. فنانة: "كل ما انزل صورة يع"

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شكران مرتجي
شكران مرتجي

متابعات-علا خطاب

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صفقة القرن

لسعودية

الاستخبارات اعربية

شنت الفنانة السورية شكران مرتجى، هجومًا شرسًا على منتقدي شكلها، وذلك بعد نشرها صورة عبر حسابها على "الإنستجرام" أظهرت بعض التغييرات في ملامح وجهها، وأشارت إلى أن ذلك ناتج عن تأثير الشمس.

وفاجأت المنتقدين برسالة شديدة اللهجة قائلة: "لا ولا شي وبلا فلتر حتى الشمس حارقتلي وشي بس حبيتها. سيلفي الأردن عمان البحر الميت"، مضيفة: "كل ما نزلنا صورة يي وايع ومع وشو عاملة؟ تعملوا تحتكم إلهي جماعة اللت والعجن. في شي اسمه كونتورينغ في فوتوشوب في صور بروفيشنال".

وتابعت: "إنتِ انتِ اللي عم تنتقدي كم فلتر في بموبايلك بيخبوا العيوب؟ بس حرام حروفك بتبين قباحة روحك. هي ما إلها فلتر. الكلام لبعض الذكورة ولبعض المستأنثات وعجبي".

وأحدث هذا التعليق ضجة كبيرة في أوساط المتابعين والفنانين حيث قالت الفنانة صفاء سلطان: “دخيل روحك الجميلة ومتل القمر شكرانو”.

وعلقت الممثلة ديمة الجندي: “متل القمر بفلتر وبلا فلتر شكورة وهيك نحنا اللي عجبو أهلا وسهلا واللي ما عجبو يعمل انفولو”.

وكذلك أبدت الإعلامية السعودية لجين عمران رأيها وكتبت: “ما شاء الله عليك جميلة من الخارج و الداخل مش بحاجة لشي على الإطلاق.ولمن يعانون تشوهاً بأخلاقهم ليتهم يجملوها ويرحموا الناس وينشغلوا بشي يفيدهم ربي يحفظك ويسعدك”


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