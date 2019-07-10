البرلمان يحسم موقفه من تعديلات قانون الإيجار القديم

10 يوليه 2019 - 09:58 ص





أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن البرلمان سيحسم تعديلات قانون الإيجار القديم خلال 48 ساعة.



وأضاف "حسب الله"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مناقشة البرلمان لقانون الإيجار القديم يعكس الصورة الحقيقية للبرلمان المصري.



وتابع "حسب الله": "البرلمان يعكس صورة مصرية من حالة الجدل اللي موجودة في الشارع بشأن الإيجار القديم، إحنا بنراعي المولى، وهنتنهي لإقرار قانون يحقق العدل بين حقوق المالك والممتلك".

